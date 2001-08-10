Представители партии "Единая Россия" проверили качество школьного питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В июле 2022 года в региональное отделение «Общероссийский народный фронт» поступило сообщение о том, что еда в школе №21 невкусная и дети ее не едят. Первый визит комиссия сахалинского министерства образования нанесла в первых числах сентября. Эксперты проверили вкусовые качества блюд, соблюдение температурного режима, граммовку, общее меню. Нареканий со стороны проверяющих не было.
- Для нас очень важно, чтобы Администрации школ одинаково слаженно работали с родителями, детьми, поставщиком услуг питания. В целом школы научились выстраивать эту работу и питание в большинстве своем школьниками одобряется. Это подтверждается обратной связью, которая поступает в министерство по различным каналам связи, - отметила координатор партийного проекта «Новая школа», министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
14 октября в СОШ №21 решено вновь провести проверку питания с участием сотрудников министерства образования, представителей партии «Единая Россия», родительской общественности.
- Мы увидели полную картину организации питания в школе: как хранятся и используются продукты, в каком состоянии пищеблок, провели дегустацию школьного обеда. Сегодня это суп с клецками, макароны с печенью и свежий огурец. Все очень вкусно, - рассказала специалист регионального министерства образования Ирина Мамонтова.
Участие в дегустации приняли родители младшеклассников. Своим мнением они поделились через анкету обратной связи, заполнить которую является обязательным условием контроля.
- Ребенок в школе ест хуже, чем дома. Но не потому, что здесь готовят не вкусно, а потому что привык к домашней еде, а еще перекусы в виде печенья, чипсов, сухариков. А что касается самого питания в школе, мы сейчас родителями попробовали, очень вкусно, сытно и порции большие. Я довольна, - поделилась родительница третьеклассника.
Мнение школьников также является важной частью контроля питания. Многие из ребят пожелали кушать на обед печеночные оладьи, вместо тушеной в соусе печени. Администрация школы пообещала скорректировать меню с учетом предпочтений детей.
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