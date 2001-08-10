Поручение президента России о субсидиях на подключение к газу в Сахалинской области выполнено досрочно
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На прошлой неделе Владимир Путин поручил главам субъектов РФ обеспечить субсидирование подключения к газу домов нуждающихся граждан в размере 100 тысяч рублей. В Сахалинской области аналогичная программа реализуется уже более десяти лет, размер выплаты сейчас составляет 152 тыс. руб. По словам заместителя министра энергетики Сахалинской области Леонида Белова, некоторые категории населения могут получить выплаты сверх этой суммы
- В Южно-Сахалинске и Анивском районе предоставляются единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан в размере 50 тысяч рублей, а в Корсаком районе - 60 тысяч рублей. Газификация домохозяйств для нашего региона вопрос особенно важный. Губернатором Сахалинской области поставлена задача, чтобы в 2022 году в Сахалинской области было догазифицировано более пяти тысяч домовладений, - сказал Леонид Белов.
В 2020 году в Сахалинской области уровень газификации составлял 39,8%. По состоянию на октябрь 2022 года данное значение выросло до 54%. По данным регионального минэнерго, для 1215 домохозяйств газ был проведён бесплатно, а около 600 уже используют его. В текущем году областную субсидию получили 914 сахалинцев – на эти цели было выделено 122 млн руб.
О поручении субсидировать газификацию домов нуждающихся граждан Владимир Путин рассказал во время выступления на «Российской энергетической неделе». Он отметил, что для многодетных семей, ветеранов, инвалидов и семей с низкими доходами покупка газового оборудования и оплата подведения газа к дому являются довольном затратными мероприятиями.
- Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение", - сказал президент России.
Глава государства уточнил, что в различных регионах имеются различные бюджетные возможности, поэтому предоставление субсидий субъекты с низким уровнем бюджетной обеспеченности поддержат федеральными ресурсами.
Реализация программы социальной газификации позволила подвезти газ к 300 тыс. домовладений в России. Такая работа будет продолжена и после 2022 года, причём в неё будут включены не только жилые дома, но и образовательные, а также медицинские учреждения.
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