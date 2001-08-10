В областном онкологическом диспансере установили уникальный аппарат УЗИ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение», с его помощью специалисты смогут более прицельно обследовать органы мочевыделительной системы и выявлять онкозаболевания на ранней стадии, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Для урологического отделения онкодиспансера приобретение такой техники означает усовершенствование процессов диагностики и раннего выявления злокачественных новообразований. УЗИ аппарат экспертного класса долгое время был только в планах специалистов подразделения. Средства на покупку техники – более 20 миллионов рублей - были выделены из федерального бюджета. Исследования, проведенные с помощью нового аппарата, сразу подтвердили его высокие характеристики.
– Принципиальное отличие этого аппарата от других – расширенная возможность исследования мочеполовой сферы. Аппарат создан на основе многолетнего опыта работы с больными урологического профиля, улучшает визуализацию подозрительных очагов, – рассказал заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики областного онкологического диспансера Сергей Пак.
От других моделей новый аппарат отличается наличием специальных триплановых датчиков для проведения биопсии. Это дает возможность показать орган в ракурсе, недоступном для другой техники.
– На датчиках обычных аппаратов нет специальных насадок и направляющих, которые помогают в проведении малоинвазивных манипуляций. Это избавляет от необходимости делать большие дренирующие операции, разрезы. С этим аппаратом все можно сделать через небольшие проколы под УЗИ-контролем, – прокомментировал заведующий урологическим отделением областного онкологического диспансера Илья Белов.
Ежегодно с помощью нового аппарата планируется выполнять не менее 300 исследований мочеполовой сферы. Специалисты напоминают, что одно из самых распространенных злокачественных новообразований у мужчин – рак предстательной железы. Выявить его на ранней стадии поможет обследование на наличие простатического специфического антигена (ПСА). Это вид диагностики проводится бесплатно во время диспансеризации и рекомендуется с 45 лет.
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