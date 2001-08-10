Валерий Лимаренко представил сахалинским педагогам проект "Образование. Развитие. Успех"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа направлена на создание комфортной образовательной среды, которая поможет юному поколению сахалинцев реализовать свой потенциал, а педагогам – получать обратную связь от учеников и их родителей. О проекте глава региона рассказал на встрече с советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Губернатор подчеркнул, что в системе образования необходимо усиливать обратную связь со школьниками, их родителями и учителями.
– В медицине, к примеру, после каждого визита к врачу пациенту звонит телефонный робот. Мы получаем от людей оценку по пятибалльной шкале. Если врача или поликлинику многие пациенты оценивают плохо, это повод для министра провести беседу с главным врачом и лично изучить ситуацию более подробно. Такая система должна появиться и в образовании. Получая от юных и взрослых сахалинцев сигналы об острых моментах, мы будем оперативно реагировать на них. К примеру, о том, что в Углегорском районе закрывают сельскую школу, я узнал из социальных сетей и сразу отменил это решение. Если бы обратная связь работала лучше, непродуманное решение можно было бы отменить сразу, пока оно не взбудоражило общественность района, – отметил Валерий Лимаренко.
Как рассказала министр образования островного региона Анастасия Киктева, обратную связь сейчас получают с помощью информационного портала. Также в регионе работает информационная система «Сетевой город. Образование». После зачисления в школу классный руководитель выдает логин и пароль для входа на портал.
– Школьники и родители могут получать там информацию об успеваемости и следить за изменениями в расписании. Чтобы оценить качество образования, задаются вопросы по оценке качества образования и школьной инфраструктуры. Мы получаем обратную связь не только от родителей, но и от подростков, ведь, как правило, их оценка на несколько десятых балла ниже, – рассказала Анастасия Киктева.
Система «Образование. Развитие. Успех» объединит всю актуальную информацию о возможностях для обучения на островах. Родители смогут записать детей в первый класс, подобрать секцию или кружок, забронировать путевку в летний оздоровительный лагерь. У старшеклассников будет возможность пройти тесты и определиться с будущей профессией, изучить информацию об островных колледжах и Сахалинском государственном университете, узнать о преимуществах целевого обучения. Проект дает также информацию о дополнительном образовании на базе Кванториумов и «Точек роста», о поддержке одаренных детей, участии в олимпиадах и конкурсах, чемпионатах «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс».
На встрече с главой региона советники директоров школ подняли ряд вопросов, которые волнуют учителей, родителей и школьников. К примеру, поспросили предусмотреть парковки возле южно-сахалинской гимназии №3 и организовать подвоз детей из частного сектора. Все вопросы взяты в работу. Советники директоров школ также предложили главе региона сделать практику встреч регулярной, губернатор поддержал эту инициативу.
Напомним, в прошлом году Сахалинская область вошла в 10 пилотных регионов по участию во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства», в результате которого были отобраны педагоги на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сегодня в 68 городских и 55 сельских школах работают 123 советника.
Основные направления их деятельности – организация воспитательной работы в учреждении, вовлечение ребят в участие во всероссийских конкурсах и проектах. Также советники принимают активное участие в проведении еженедельных занятий «Разговоры о важном» и церемониях подъема/спуска флага Российской Федерации. Работа проводится в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
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