Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2022
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16:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко представил сахалинским педагогам проект "Образование. Развитие. Успех"

Валерий Лимаренко представил сахалинским педагогам проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа направлена на создание комфортной образовательной среды, которая поможет юному поколению сахалинцев реализовать свой потенциал, а педагогам – получать обратную связь от учеников и их родителей. О проекте глава региона рассказал на встрече с советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Губернатор подчеркнул, что в системе образования необходимо усиливать обратную связь со школьниками, их родителями и учителями.

– В медицине, к примеру, после каждого визита к врачу пациенту звонит телефонный робот. Мы получаем от людей оценку по пятибалльной шкале. Если врача или поликлинику многие пациенты оценивают плохо, это повод для министра провести беседу с главным врачом и лично изучить ситуацию более подробно. Такая система должна появиться и в образовании. Получая от юных и взрослых сахалинцев сигналы об острых моментах, мы будем оперативно реагировать на них. К примеру, о том, что в Углегорском районе закрывают сельскую школу, я узнал из социальных сетей и сразу отменил это решение. Если бы обратная связь работала лучше, непродуманное решение можно было бы отменить сразу, пока оно не взбудоражило общественность района, – отметил Валерий Лимаренко.

Как рассказала министр образования островного региона Анастасия Киктева, обратную связь сейчас получают с помощью информационного портала. Также в регионе работает информационная система «Сетевой город. Образование». После зачисления в школу классный руководитель выдает логин и пароль для входа на портал.

– Школьники и родители могут получать там информацию об успеваемости и следить за изменениями в расписании. Чтобы оценить качество образования, задаются вопросы по оценке качества образования и школьной инфраструктуры.  Мы получаем обратную связь не только от родителей, но и от подростков, ведь, как правило, их оценка на несколько десятых балла ниже, – рассказала Анастасия Киктева.

Система «Образование. Развитие. Успех» объединит всю актуальную информацию о возможностях для обучения на островах. Родители смогут записать детей в первый класс, подобрать секцию или кружок, забронировать путевку в летний оздоровительный лагерь. У старшеклассников будет возможность пройти тесты и определиться с будущей профессией, изучить информацию об островных колледжах и Сахалинском государственном университете, узнать о преимуществах целевого обучения. Проект дает также информацию о дополнительном образовании на базе Кванториумов и «Точек роста», о поддержке одаренных детей, участии в олимпиадах и конкурсах, чемпионатах «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс».

На встрече с главой региона советники директоров школ подняли ряд вопросов, которые волнуют учителей, родителей и школьников. К примеру, поспросили предусмотреть парковки возле южно-сахалинской гимназии №3 и организовать подвоз детей из частного сектора. Все вопросы взяты в работу. Советники директоров школ также предложили главе региона сделать практику встреч регулярной, губернатор поддержал эту инициативу.

Напомним, в прошлом году Сахалинская область вошла в 10 пилотных регионов по участию во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства», в результате которого были отобраны педагоги на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сегодня в 68 городских и 55 сельских школах работают 123 советника.

Основные направления их деятельности – организация воспитательной работы в учреждении, вовлечение ребят в участие во всероссийских конкурсах и проектах. Также советники принимают активное участие в проведении еженедельных занятий «Разговоры о важном» и церемониях подъема/спуска флага Российской Федерации. Работа проводится в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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