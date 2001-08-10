Временно на нескольких дорогах Южно-Сахалинска проезд будет возможен по одной полосе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14 до 25 октября в связи с ремонтными работами АО «СКК» на участке ул. Чехова от ул. Хабаровской до Компроспекта западная полоса дороги будет ограничена для движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

До 22 октября в связи с реконструкцией моста через р. Сусуя будет ограничено движение (сужено до одной полосы) по 30-метровому участку ул. Сахалинской в границах пер. Белорусский и пер. Достоевского.