Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2022
Сейчас 20:23
63,68|62,35|66,91
Жителям Новоалександровска рекомендуют кипятить воду из-под крана
16:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Временно на нескольких дорогах Южно-Сахалинска проезд будет возможен по одной полосе

Временно на нескольких дорогах Южно-Сахалинска проезд будет возможен по одной полосе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14 до 25 октября в связи с ремонтными работами АО «СКК» на участке ул. Чехова от ул. Хабаровской до Компроспекта западная полоса дороги будет ограничена для движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

До 22 октября в связи с реконструкцией моста через р. Сусуя будет ограничено движение (сужено до одной полосы) по 30-метровому участку ул. Сахалинской в границах пер. Белорусский и пер. Достоевского.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?