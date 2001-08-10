Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2022
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Жителям Новоалександровска рекомендуют кипятить воду из-под крана
16:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Новоалександровска рекомендуют кипятить воду из-под крана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с хлорированием водозаборов "Красносельский" и "Наука", которое начнётся 13 октября в 10:00 и завершится 14 октября в это же время, жителям пл.р-она Новоалександровск в указанный период рекомендуется кипятить холодную воду перед её использованием.

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