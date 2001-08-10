Мобилизованные военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из ПТУРов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются ежедневные занятия с мобилизованными военнослужащими по основным дисциплинам боевой подготовки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПВО.

На полигоне «Успеновский» армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие отрабатывают стрельбу из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР).

В ходе занятий мобилизованные выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.

На занятиях с боевой стрельбой из комплексов ПТУР военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.

Так же, с мобилизованными военнослужащими, ранее проходивших службу в артиллерийских подразделениях, проходят занятия по стрельбе и управлению огнём из 120-мм миномётов «Сани».

В ходе занятий опытные артиллеристы мотострелкового соединения помогают мобилизованным вспомнить принципы работы на артиллерийских приборах.

На практике, под руководством офицеров армейского корпуса ВВО, расчёты 120-мм миномётов «Сани» выполняют нормативы по приведению орудий в боевое положение и обратно, отрабатывают наведение на установленные цели, смена огневой позиции и другие.

После этого, мобилизованные артиллеристы выполняют боевые стрельбы из 120-мм миномётов по мишеням, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника.