Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2022
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12:28, | Новости общества Сахалина и Курил

13 октября в Дальне пройдет прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города приглашает на выездной прием жителей с. Дальнее. На вопросы граждан ответят специалисты департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием состоится завтра, 13 октября, в 16:00 по адресу: с. Дальнее, ул. Алых роз, 9 А/1 (отдел по управлению территорией).

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