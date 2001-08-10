Движение "Мы вместе" обеспечивает ожидающих в Крыму переправы людей продуктами и водой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После теракта на Крымском мосту власти оперативно запустили Керченскую паромную переправу. По мосту сейчас могут двигаться только поезда и легковые автомобили, а большегрузы перевозит паром «Керченский 2». Поддержку находящимся в очереди людям оказывают активисты движения «Мы вместе». По информации руководителя сахалинского отделения ОНФ Алексея Казанцева, волонтёры раздают продукты и воду, а также помогают решать другие проблемы.
- Активисты движения «Мы вместе» оперативно прибыли на помощь застрявшим в пробке водителям и пассажирам. Многие получили от активистов не только продукты и воду, но и другие предметы первой необходимости. Таким образом, переправу удалось сделать более удобной для пассажиров, - сказал Алексей Казанцев.
За одни сутки работы переправы в пункты назначения были доставлены 653 пассажиров и более 100 грузовых автомобилей. В ближайшие выходные на линию должны выйти ещё два парома: «Ейск» и «Лаврентий», которые будут перевозить грузовики, чья длина превышает 22 м.
Изменения в транспортном сообщении с Крымским полуостровом произошли из-за взрыва на Крымском мосту грузового автомобиля утром 8 октября. Последствиями теракта украинских спецслужб стала гибель пятерых человек, возгорание семи топливных цистерн на железнодорожном мосту, а также обрушение в море двух пролётов автомобильного моста.
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