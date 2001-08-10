В Сахалинской области пройдет слёт юных туристов-краеведов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областной слёт юных туристов-краеведов, посвящённый празднованию 75-летия образования Сахалинской области, пройдёт с 10 по 14 октября в г. Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве образования.
Участвовать в мероприятии будут 10 команд из разных районов области – в общей сложности 50 школьников и 10 педагогов-руководителей. В рамках первенства по спортивному туризму Сахалинской области они представят свои отчёты о прохождении туристических маршрутов. Их также ожидает интеллектуальный конкурс «Сахалин – моя малая Родина», соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции в п. Весточка, однодневный пешеходный турпоход на гору Майорскую, конкурсы «Медицина», «Переправа» и «Узлы» на Хомутовских скалах, мастер-классы по прохождению дистанции и по альпинизму.
Участие в слёте – это возможность для ребят поделиться своим опытом прохождения туристских маршрутов, закрепить знания в области истории, географии и культуры родного края, продемонстрировать навыки оказания доврачебной помощи в походе и умения преодолеть водную преграду, проявить ловкость, смекалку и силу воли.
Организаторами слёта являются министерство образования Сахалинской области и Областной центр внешкольной воспитательной работы. Социальными партнёрами выступают Центр детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска, Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области, Сахалинский областной краеведческий музей, поисково-спасательный отряд им. В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области, ГКУ «Сахалинские лесничества, Сахалинский зооботанический парк и Сахалинский техникум сервиса.
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