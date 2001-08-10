Сергей Надсадин проверил ход реконструкции очистных сооружений ОСК-7

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре на завершающей стадии первый этап реконструкции очистных сооружений ОСК-7, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объект имеет важное стратегическое значение для Южно-Сахалинска – после окончания первой очереди строительства он сможет принимать 72 тыс. кубов сточных вод в сутки, что полностью покроет существующую потребность. Ход работ во время рабочей поездки проверил глава города Сергей Надсадин.

– Актуальным для муниципалитета остается вопрос строительства и обеспечения микрорайонов современной и качественной инженерной инфраструктурой. К концу года первый этап реконструкции ОСК-7 планируем закрыть. Параллельно проводится вторая очередь – работы также идут в графике. Отдельно обсудили внешний вид очистных сооружений – считаю, что после завершения основных работ этому вопросу также необходимо уделить внимание, объект должен быть образцовым по всем показателям, – отметил Сергей Надсадин.

Благодаря модернизации мощность очистного сооружения увеличится почти в два раза: в настоящий момент«ОСК-7» ежедневно перерабатывает 42,7 тыс. кубов стоков. После завершения второго этапа этот показатель увеличится до 90 тысяч кубов. Что крайне важно для подключения перспективных жилых микрорайонов южной части городского округа. В дальнейшем к очистным подключат Пограничный коллектор, а также строящийся Южный канализационный коллектор.

Большое значение имеет экологическая составляющая запуска ОСК-7. Процесс очистки сточных вод на объекте будет осуществляться по самым высоким требованиям.