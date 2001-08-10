В Холмск с лекциями едут молодые исследователи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 сентября 2022 года в 15:30 в Детской школе искусств г. Холмска состоится Второй открытый лекторий Сахалинского колледжа искусств "Молодые исследователи", рассказали ТИА "Острова" в Сахалинском колледже исскуств.

С сообщениями выступят студенты кафедры «Теория музыки». Тема лектория – «Музыка зарубежных композиторов 20-21 столетия».

«ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ» - это серия регулярных образовательных мини – лекций с целью расширение кругозора детей, подростков, молодежи, для привлечение внимания к вопросам современного искусства, популяризация музыки 2-й половины XX – XXI веков.

Тематика выступлений ВТОРОГО лектория «Музыка зарубежных композиторов» разнообразна. Это и представление современных направлений в искусстве – сонорика, алеаторика, конструктивизм, урбанизм, джаз, рок и др. Это и рассказы о выдающихся композиторах современности и их произведениях – Б. Бриттена, Дж. Гершвина, Ф. Пуленка, А. Журбина и др. Выступления будут сопровождаться красочными презентациями, звучанием аудиозаписей и показом видеофрагментов. Спикеры - студенты 2,3,4 курсов кафедры «Теория музыки» Сахалинского колледжа искусств