На Сахалине завершился сбор выпускников военных вузов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершились военные сборы лейтенантов, выпускников высших военных учебных заведений министерства обороны Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе сборов на полигоне «Успеновский» армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине с молодыми офицерами были проведены лекционные и практические занятия, направленные на ознакомление с особенностями организации боевой подготовки и повседневной деятельности.

Военнослужащие в составе боевых групп и полной боевой экипировке преодолели полосу препятствий, сдали зачёты по вождению гусеничной и автомобильной техники, продемонстрировали свои навыки владения стрелковым оружием, а также сдали нормативы по физической подготовке.

Среди прибывших молодых офицеров большинство имеют специальности мотострелков, артиллеристов, ракетчиков и связистов.