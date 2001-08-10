Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2022
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11:36, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине завершился сбор выпускников военных вузов

На Сахалине завершился сбор выпускников военных вузов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершились военные сборы лейтенантов, выпускников высших военных учебных заведений министерства обороны Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе сборов на полигоне «Успеновский» армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине с молодыми офицерами были проведены лекционные и практические занятия, направленные на ознакомление с особенностями организации боевой подготовки и повседневной деятельности.

Военнослужащие в составе боевых групп и полной боевой экипировке преодолели полосу препятствий, сдали зачёты по вождению гусеничной и автомобильной техники, продемонстрировали свои навыки владения стрелковым оружием, а также сдали нормативы по физической подготовке.

Среди прибывших молодых офицеров большинство имеют специальности мотострелков, артиллеристов, ракетчиков и связистов.

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