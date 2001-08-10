Больше 1000 контейнеров для раздельного сбора отходов установили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К сортировке твердых коммунальных отходов приступили жители Охи и Поронайска. В Тымовском, Смирных и Невельске идет процесс установки сетчатых контейнеров для раздельного накопления. Работа по оснащению площадок специальными ёмкостями для пластика, металла и стекла проводится в рамках национального проекта "Экология", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Первыми к сортировке отходов в прошлом году приступили жители села Дальнее в Южно-Сахалинске. Затем подключился и весь областной центр. На сегодня город является лидером по количеству установленных специальных контейнеров. Здесь было размещено более 500 емкостей для вторичного сырья.

- Работа не стоит на месте, количество контейнеров растет и в районах. Мы рады, что люди ответственно подходят к вопросу сортировки и интересуются, когда в их городе установят сетчатые контейнеры. В целом сахалинцы готовы к переменам в обращении с отходами. Многие обеспокоены состоянием окружающей среды и уверены, что раздельный сбор и переработка смогут значительно улучшить ситуацию, – подчеркнул генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Работа по сбору и вывозу раздельно собранных отходов полностью налажена в Аниве, Долинске, Корсакове, Ногликах и Холмске. Эти города обеспечены достаточным количеством сетчатых контейнеров для пластика, металла и стекла.

- Процесс сортировки отходов все быстрее продвигается на север. Теперь он станет доступен жителям еще пяти районов Сахалина. Сейчас там устанавливается порядка 180 новых сетчатых контейнеров. На очереди и другие муниципальные образования, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Контейнерные площадки под специальные емкости для раздельно собранных отходов сегодня готовят также в Макарове, Томари, Александровске-Сахалинском и Углегорске. В этом году все районы острова будут обеспечены специальными сетчатыми контейнерами.

Отметим, сортировка отходов – важнейший этап для снижения количества мусора, который подлежит захоронению на полигонах. После разделения отходов на фракции часть из них отправляется на перерабатывающие заводы. Из вторичного сырья изготавливают новые вещи. Планируется, что к 2030 году на сортировку будут отправлять 100% бытовых отходов, благодаря чему вдвое снизится объем захоронения на полигонах.

Напомним, в этом году на полигоне «Известковый» установили мобильный сортировочный комплекс. Твердые коммунальные отходы проходят сортировку в несколько этапов, в том числе и ручную. Их разделяют на фракции: пластик, алюминий, металл, стекло, картон и «хвосты». Часть отходов получают вторую жизнь: их отправляют на переработку на материк. «Хвостовые» фракции с помощью пресса укладывают в кипы и после захоранивают на полигоне.