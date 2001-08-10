Мэр Южно-Сахалинска: подрядчик оказался не готов проводить работы на сложном объекте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Совместно с профильными специалистами администрации глава города проверил ход капитального ремонта ул. Зеленой и строительства дома для переселения жителей села из ветхого и аварийного жилья, рассказали ТИА "Острвоа" в городской администрации.
Работы на центральной улице села - ул. Зеленой - были начаты в конце 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно графику, подрядная организация ООО «ЮВА» должна была завершить капитальный ремонт на участке протяженностью 1 357 м в начале осени. На сегодняшний день здесь не проведены мероприятия по установке систем видеонаблюдения и освещения. Кроме того, подрядчик до сих пор не приступил к асфальтированию проезжей части, так как на трети участка не выполнена подготовка основания под дорожное покрытие.
Как подчеркнул мэр Сергей Надсадин, капитальный ремонт ул. Зеленой взят под тщательный контроль специалистами профильных ведомств и курирующим сферу дорожного хозяйства и благоустройства вице-мэром.
- Подрядчик явно недооценил свои силы. Он оказался не готов проводить работы на сложном объекте - здесь присутствуют газовые сети. Мы уже несколько раз шли навстречу и передвигали сроки. Сегодня руководитель подрядной организации заверил меня, что 1 ноября они завершат объект. Это крайняя дата, к которой мы требуем сдать улицу, - добавил мэр.
Также Сергей Надсадин проинспектировал ход строительства восьмиквартирного жилого дома на ул. Зеленой. В данный момент здесь заканчивают возведение третьего этажа. Работы планируют завершить до конца сентября. Затем подрядчик ООО «ЭнергоРесурсАудит» приступит к выполнению внутренней отделки.
К дому уже подведены водопровод и канализация. Сейчас перед подрядной организацией стоит задача подключить сети газоснабжения и электроснабжения с южной стороны дома. Это позволит приступить к благоустройству прилегающей территории: установить бордюрный камень, восстановить асфальтовое покрытие в местах, где проводились работы по прокладке коммуникаций. Дом будет сдан в конце года.
Как отметил Сергей Надсадин, контроль за капитальным ремонтом ул. Зеленой и возведением жилого дома будет продолжен. В начале октября глава города вновь встретится с подрядчиками, работающими на указанных объектах, чтобы лично убедиться, что строительство ведется в обозначенном графике.
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