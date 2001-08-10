В Южно-Сахалинска прошла Ночь китов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клуб «Бумеранг» в пятый раз провел для любителей природы всех возрастов праздник «Ночь китов», посвященный Всемирному дню морей, рассказали ТИА "Острова" в клубе.
Для гостей праздника волонтёры и партнёры Клуба «Бумеранг» организовали 14 тематических станций о жизни морских млекопитающих, их питании, внешнем виде, сходствах и различиях. На станциях работали волонтеры группы помощи морским животным «Друзья океана», педагоги центра детско-юношеского туризма Южно-Сахалинска, специалисты «Центра чтения», студии Шик-керамика, центра «Семейная азбука» и Регионального ресурсного центра «Кванториум».
На пятой «Ночи китов» большое внимание уделялось роли Мирового океана в жизни планеты и всех её обитателей. Воздух и вода – это то, без чего невозможна жизнь, но благодаря океану они у нас есть. Впервые в этом году работал и пользовался большим успехом «Морской кинотеатр», в котором зрителям рассказали о свободных и несвободных косатках и дельфинах. Гости праздника смогли примерить на себя роль исследователей морских млекопитающих и попробовали управлять дронами. Некоторые любители животных общались со спасателями морских млекопитающих и разбирались в том, как помочь запутанным в пластике тюленям. Посетители станций постигали происхождение китов и тюленей, учились различать настоящих и ушастых тюленей, узнавали о питании детёнышей морских млекопитающих.
Тему мусора организаторы не обошли стороной. На одной из станций размышляли над тем, как отходы превратить в ресурсы. Кроме того, организаторы продолжают традицию чаепития без мусора, и все, кто пришёл на фестиваль со своими кружками, смогли отведать горячий вкусный чай, а также молоко не станции «Молочные истории».
Творческие станции работали в режиме нон-стоп. Каждый желающий унес с собой собственноручно изготовленный китовый мобиль, керамическую подвеску или открытку.
Одной из новинок в этом году стал квест по сайту просветительских площадок: Клуб «Бумеранг» к началу лета разработал и установил 8 стендов о природе Сахалина и разместил информацию о них на сайте https://smotristend.ru. Взрослые и дети с удовольствием отвечали на вопросы квеста и с большим нетерпением ожидали розыгрыша призов. Счастливчикам достались многоразовые бутылочки в морской тематике.
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