Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2022
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15:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск и Благовещенск подписали соглашение о сотрудничестве

Южно-Сахалинск и Благовещенск подписали соглашение о сотрудничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В церемонии подписания документа приняли участие мэры Сергей Надсадин и Олег Имамеев, а также председатель городской Думы Южно-Сахалинска Олег Логачев и первый заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии между администрациями сахалинского и амурского городов позволит наладить совместную работу по вопросам местного значения, экономического развития территорий, инвестирования, законотворчества. Взаимовыгодными являются проекты в сфере туризма, спорта, образования и культуры.

- Нам интересен опыт Благовещенска, который по численности сравним с Южно-Сахалинском. С учетом сложившейся геополитической ситуации отдельное внимание хотелось бы уделить международному сотрудничеству с КНР в гуманитарной и экономической сферах, - отметил Сергей Надсадин.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подчеркнул, что островная столица произвела на него очень приятное впечатление и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.

- За последние годы Южно-Сахалинск показывает достаточно высокую динамику развития в различных отраслях. Нам было бы полезно наладить взаимодействие. Кроме того, у обоих наших городов есть свои практики, которыми крайне важно делиться, также необходимо разрабатывать совместные решения вопросов местного самоуправления, - заключил он.

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