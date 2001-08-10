ДВФУ И ВНИРО разработают технологии для аквакультуры Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Институт Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) займутся разработкой передовых технологий в области аквакультуры, а также подготовкой кадров для развития морской биотехнологии на Дальнем Востоке. Соответствующее соглашение подписали директор ИМО ДВФУ Кирилл Винников и директор ВНИРО Кирилл Колончин на полях седьмого Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ДВФУ.
«Соглашение с ВНИРО даст толчок для развития аквакультуры на Дальнем Востоке и усиления научно-исследовательских работ по оценке и сохранению запасов биологических ресурсов Мирового океана. Совместно мы создадим, а затем внедрим передовые технологии в области аквакультуры и рационального природопользования. Помимо этого, мы разработаем программы дополнительного профессионального образования на базе ИМО ДВФУ и возродим «Рыбохозяйственную школу» для подготовки высококвалифицированных кадров под задачи ВНИРО и его филиалов, один из которых располагается во Владивостоке», — рассказал директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.
«Институт Мирового океана ДВФУ и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии давно и плодотворно сотрудничают. Тихоокеанский филиал ВНИРО регулярно проводит экскурсии для будущих специалистов на базе Инновационного научно-производственного центра марикультуры (ИНПЦМ), где ребята знакомятся с основами прикладной научной работы. Расширяя сотрудничество, мы открываем новые горизонты, как в плане развития образовательной деятельности и прохождения студентами производственной практики, так трудоустройства выпускников ДВФУ на работу во ВНИРО, а также построения ими научной карьеры под руководством ученых нашего Института», — отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.
Совместно с ВНИРО университет будет проводить научные экспедиции, создавать экспериментальные прототипы и разработки передовых технологий в области аквакультуры, включая все ее виды, рационального природопользования, а также изучать Мировой океан, включая прибрежную материковую зону.
Кроме того, ДВФУ и ВНИРО разработают образовательные программы по направлениям «Биология» и «Водные биоресурсы и аквакультура», отвечающие запросам реального сектора экономики Дальнего Востока и России. Студенты и аспиранты ИМО ДВФУ будут проходить практику на научно-исследовательских судах, научных стационарах и лабораториях ВНИРО.
Также ученые будут работать над инновационными технологиями в рамках научно-образовательного кластера «Морские биотехнологии» в рамках создания и развития Инновационного научно-технологического центра «Русский».
«Мировой океан» — один из пяти стратегических проектов ДВФУ в рамках государственной программы «Приоритет 2030». Весь научно-исследовательский потенциал университета в этой области сосредоточен в Институте Мирового океана — одном из крупнейших российских научно-образовательных центров в области изучения экологии и сохранения биоразнообразия океана. Студенты ИМО ДВФУ участвуют в научных экспедициях, международных конференциях и саммитах. Для профориентации будущих абитуриентов преподаватели ДВФУ проводят мастер-классы, экскурсии и практикумы. Школьники погружаются в профессии биологического профиля, не только готовятся к ЕГЭ по профильным предметам, но и принимают участие в проектной деятельности под руководством ведущих ученых вуза.
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