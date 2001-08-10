"Кванториум" в Южно-Сахалинске приглашает на день открытых дверей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится в субботу, 27 августа, в детском технопарке при гимназии № 3. Для юных южносахалинцев от 10 лет и их родителей с 11:00 до 14:00 педагоги проведут экскурсию по "Кванториуму" и мастер-классы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Гости мероприятия смогут построить свои 3D-модели для игры в виртуальной реальности, спроектировать и вырезать брелок на ключи с помощью лазерного принтера, научиться управлять роботами, узнать про лабораторное оборудование и рассмотреть препараты под микроскопом, создать мультипликационные кадры на специальном станке, а также малые архитектурные формы с помощью подручных материалов, перенестись в цифровой мир в IT-квантуме.

Перед началом воркшопа участникам необходимо записаться на выбранное направление. Это можно будет сделать в день открытых дверей на флип-борде, расположенном перед входом в квантум. Количество мест ограничено.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Детская, 8, корпус слева, 2 этаж.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4242)-24-02-03

Узнать расписание дня открытых дверей можно в приложенном файле.