Тихоокеанское
информационное агентство
23 Августа 2022
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В четырёх районах Сахалина прогнозируются сильные дождь и ветер
15:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В четырёх районах Сахалина прогнозируются сильные дождь и ветер

В четырёх районах Сахалина прогнозируются сильные дождь и ветер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 23 августа в Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском районах прогнозируется местами сильный дождь, ветер с утра 18-23 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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