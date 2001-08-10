На Сахалине участникам специальной военной операции вручили государственные награды РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония состоялась в Южно-Сахалинске, на территории войсковой части 35390. В соответствии с указом Президента РФ военнослужащим по контракту, принимавшим участие в специальной военной операции на Украине, вручили 2 медали к Ордену «За заслуги перед Отечеством» II степени, более 30 медалей «За отвагу» и «Медаль Жукова». Личный состав бригады поздравил первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сегодня наша страна ведет непримиримую борьбу с нацизмом. И вы были на передовой этой схватки. На территории Украины вы выполняли благородную миссию – защищали жителей Донбасса, их право на мир и свободу. Борьба, которую мы ведем сегодня, это еще и борьба за наш суверенитет, за наше будущее. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Для всех нас – вы настоящие герои. Ваше мужество и верность долгу – пример для каждого, – отметил Сергей Байдаков. – От имени регионального правительства я поздравляю вас с вручением государственных наград Российской Федерации! Вы по праву заслужили столь высокую оценку, почет и уважение! Сахалинская область гордится вами! Благодарю за службу. Желаю всем крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких!

Также Сергей Байдаков поздравил всех присутствующих с Днем Государственного флага РФ, отметив символичность вручения государственных наград в этот праздник.

Награды военнослужащим вручил врио командира бригады подполковник Алексей Ясинский.