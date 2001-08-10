Число малоимущих в Сахалинской области почти за полгода снизилось более, чем на 5 тысяч человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Этого удалось добиться благодаря реализации программы «Борьба с бедностью» и проекта «Добрые дела карты сахалинца», инициированных губернатором Валерием Лимаренко 5 месяцев назад. На 1 апреля 2022 года в Сахалинской области насчитывали 36 725 человек, состоящих на учете как малоимущие. Сегодня это 31 497 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Когда мы стартовали по программе «Борьба с бедностью», в Сахалинской области было 11300 таких семей. Благодаря активной работе министерства социальной защиты, новым мерам поддержи, а также неравнодушным меценатам число малоимущих снизилось на 5228 человек. Помощь благотворителей оказывается в том случае, когда государство не имеет правовых оснований на это, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Напомним, проект «Добрые дела карты сахалинца» позволяет оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи. Неравнодушные меценаты покупают бытовую технику, ноутбуки для онлайн обучения школьников, делают ремонт в квартирах и даже организовывают различные мастер-классы для детей из нуждающихся семей.
В рамках проекта среди благотворителей проводится конкурс, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Подать заявку на участие можно на сайте Карты сахалинца https://eks.sakhalin.gov.ru/ в разделе «Добрые дела».
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