Власти проверили, как идут работы в Холмском порту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители Министерства транспорта и Сахалинской областной Думы проинспектировали ход реконструкции Холмского порта, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного правительства.
Головной грузопассажирский паром «Александр Деев» и второй – «Василий Ощепков» – находятся на достроечном заводе во Владивостоке. Прибытие «Александра Деева» в Холмский порт ожидается уже в октябре. В морской гавани на юге Сахалина сейчас идет реконструкция причального комплекса, чтобы подготовить порт к приходу нового судна. С выходом парома на переправу Ванино-Холмск повысится надежность морского сообщения Сахалин – материк.
«Александр Деев» уже начал проходить необходимые испытания, проводят пуско-наладочные работы. Паром, как и «Василий Ощепков», способен выполнять рейсы в сложных погодных условиях, двигаться во льдах толщиной до одного метра. Суда способны перевозить до 150 пассажиров, не менее 30 железнодорожных вагонов и 12 автосоставов на главной палубе, 9 легковых автомобилей на нижней палубе.
Ход реконструкции порта проверили руководители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с представителями облдумы и администрации Холмского городского округа.
«Реконструкция будет завершена в первом квартале следующего года. До этого времени новый паром сможет безопасно пришвартоваться к действующему причальному комплексу. Росморпорт провел научно-исследовательскую работу, которая подтверждает, что никаких опасений нет. Действующий паромный комплекс полностью готов к приему новых паромов», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
По словам представителя подрядчика, уже завершились демонтажные работы верхнего строения причала и подъёмно-переходного моста, частично проведен демонтаж бычковых опор. В ходе дноуглубительных мероприятий изъято порядка 30 тысяч кубов грунта. Сейчас приступили к возведению причальной стенки, предстоит забетонировать тумбовые массивы, устроить опорные и пролетные балки.
«Развитие Холмского порта – крупнейшего в Сахалинской области – значимый проект, как с экономической точки зрения, так и в части создания новых рабочих мест в районе. Важно, что у нас создаются условия для эффективной обработки новейших морских грузопассажирских судов, которые уже в ближайшее время будут курсировать на паромной переправе Ванино-Холмск. Отмечу, при проведении работ на причальном комплексе соблюдаются меры по охране окружающей среды, подрядную организацию обязали своевременно утилизировать строительные отходы. В целом, проведя визуальный осмотр и пообщавшись с представителем подрядчика, могу отметить, что работы ведутся в соответствии с установленными нормами», – прокомментировал заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Сахалинской областной Думы Артем Круглик.
Паромы строились на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре специально для работы на линии Ванино-Холмск. Выход новых грузопассажирских судов позволит в разы увеличить пропускную и провозную способность паромной переправы.
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