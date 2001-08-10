Городские депутаты скоро рассмотрят план по развитию Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается работа над проектом генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск», сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Стратегический документ, который определит развитие областной столицы на ближайшие 20 лет, направлен на рассмотрение в городскую Думу.
Власти напоминают, что в Южно-Сахалинске проведена масштабная работа, в которую по поручению мэра города Сергея Надсадина были максимально вовлечены жители городского округа. Публичные слушания, на которых были подробно рассмотрены проект Генерального плана и Правил землепользования и застройки, состоялись практически во всех населенных пунктах и планировочных районах. У каждого участника слушаний была возможность задать вопрос и получить на него исчерпывающий ответ, внести свои предложения. Многие замечания касались развития микрорайонов, транспортной инфраструктуры, строительства дорог и др. По всем пунктам были даны развернутые ответы и разъяснения. В качестве докладчиков выступали разработчики проекта – специалисты ГАУ «Институт Генплана Москвы», а также представители администрации.
«По результатам публичных слушаний подготовлено заключение, проект генплана направлен на доработку, – рассказал главный архитектор Южно-Сахалинска, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов. – Ряд корректировок касается объектов местного значения и функционального зонирования. Параллельно с проектом генерального плана города доработан и проект другого важного документа – правил землепользования и застройки».
Следующий этап – рассмотрение проекта генерального плана в городской Думе города Южно-Сахалинска. В том числе, депутатам предстоит детально проработать все юридические моменты, и, если необходимо, вернуть проект на доработку в соответствии с нормами Градостроительного законодательства. После этого Генеральный план будет утвержден.
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