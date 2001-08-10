Ванны, мебель, покрышки: что сахалинцы бросают в баки для раздельного мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Только 60% процентов отходов из сетчатых контейнеров попадает на переработку, сообщили ТИА «Острова» в АО «Управление по обращению с отходами». На полигоне «Известковый» провели анализ состава отходов. Результаты за два летних месяца текущего года оказались неутешительными.

Вместе с пластиком, алюминиевыми, жестяными банками и стеклом, в баки для раздельного сбора отходов попадали картон, запчасти и покрышки от автомобилей, люминесцентные лампы, мебель, холодильник, телевизоры, строительный мусор и не только.

Так, проживающий в районе ул. Тенистой в Южно-Сахалинске, выбросил в синий сетчатый контейнер пластиковую ванну. Несмотря на внушительные размеры, бытовую сантехнику удалось взгромоздили сверху контейнера. А в селе Старорусское сетчатый бак по ул. Остановочная полностью был забит пластиковыми автодеталями.

Между тем, выкидывать в синий сетчатый контейнер можно тот пластик, который имеет маркировку . К ним относятся пластиковые бутылки из-под напитков, флаконы от бытовой химии или канистры. Кроме того, выбрасывать в контейнеры для РСО можно алюминиевые, жестяные, стеклянные банки и бутылки – они отмечены маркировкой .

«Благодарим жителей региона за то, что активно включились в процесс сортировки отходов. Однако, некоторые сахалинцы приняли призыв выкидывать пластик и стекло слишком буквально. Мы видим, что люди выбрасывают в контейнеры для РСО и оконные стекла, и одноразовую посуду. Такие отходы не могут быть переработаны. После разгрузки мусоровоза на полигоне, отходы из сетчатых баков проходят еще несколько ступеней сортировки, и лишь 60 процентов из этого попадает на переработку», - рассказал генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

В настоящее время сетчатые контейнеры не предназначены для стаканчиков от йогурта, вспененных лотков от яиц и полуфабрикатов, термоусадочной пленке, фольгированной упаковки от снеков, тюбиков от зубной пасты, пенопласта, одноразовых стаканчиков от кофе и крышки, фольги, баллончиков от дезодорантов, хрусталя и керамики.

Так, работа по оснащению специальными контейнерами продолжается. Ими оборудованы уже несколько районов Сахалинской области: Долинский, Анивский, Корсаковский, Ногликский и Южно-Сахалинск. До конца августа в Холмском районе будут установлены 282 контейнера. А в сентябре к числу тех, кто сортирует отходы добавятся жители Томаринского, Углегорского, Охинского, Макаровского, Невельского, Тымовского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского и Поронайского районов. В 2023 году планируется охватить и Курильские острова.