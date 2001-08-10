Жители Анивского района могут попасть на приём к областному эксперту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель главного судебного пристава Сахалинской области проведёт приём с жителями Анивского района, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе регионального ведомства.

12 августа 2022 года в отделении судебных приставов по Анивскому району состоится выездной приём граждан заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области – Еленой Григорьевной Чупраковой.

Жители Анивского района лично смогут задать все интересующие вопросы по исполнению судебных решений, применению к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Приём граждан состоится с 11-00 до 13-00 часов по адресу: г.Анива, ул. Ленина, д.31. Предварительная запись на приём ведётся по телефону: 8 (42441) 4-29-48.