В Южно-Сахалинске в разгаре ремонт улицы Ленина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улицы Ленина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

На участке от ул. Емельянова до ул. Пуркаева работает дорожная техника, автомобилистов просят планировать маршрут заранее, быть внимательными и снижать скорость при проезде.

Как уточнили в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», в рамках работ по ремонту на данном участке будет заменен дорожный бордюр, также планируется решить вопросы водоотведением, для этого частично заменят ливневую канализацию. Проектом предусмотрена регулировка высотного положения люков канализационных и дождеприемных колодцев.

Последним этапом ремонта станет фрезерование полотна для замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Работы ведутся без ограничения автомобильного движения. Дорожные рабочие планируют минимизировать неудобства для транспорта, учитывая важность дороги для автомобильного трафика. Предполагается, что асфальтирование пройдет с кратковременным перекрытием в ночное время.

Работы по ремонту ул. Ленина планируют завершить до 1 сентября.