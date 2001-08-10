Пассажирская компания «Сахалин» сообщила об отмене части поездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отмену движения поездов по пригородным маршрутам анонсировала пассажирская компания «Сахалин», сообщили телеграмм-канал «Звезда Поронайска».

В связи с неблагоприятными погодными условиями 5 августа не будет отправки поездов со станций Томари, 75 км ПК6, Холмск, Северный, Чехов, Чертов Мост в районе подтопления железнодорожных путей.

В группе ПСК есть сообщение от участника, что поезд Поронайск - Южно-Сахалинск сегодня утром остановился на ст.Тихая, а пассажиры ждут автобусов для дальнейшего следования.

ПСК пока это не комментирует, но пишет, что «Остальные поезда (кроме указанных выше рейсов) пригородного сообщения и дальнего следования курсируют по расписанию согласно графику».

По всем вопросам пассажиры могут обращаться в информационно-справочный центр по номеру телефона 8 (4242) 71-29-94.