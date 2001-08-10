Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2022
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15:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мэр Южно-Сахалинска взял 20-е место в национальном рейтинге среди коллег

Мэр Южно-Сахалинска взял 20-е место в национальном рейтинге среди коллег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ проанализировали деятельность 88 мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за июнь-июль 2022 года, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

По результатам исследования, Сергей Надсадин занял в первой группе рейтинга 20 место. По мнению экспертов, он продолжает укреплять свои позиции, успешно справляется с вызовами времени, всегда готов к прямому диалогу с людьми.

В подготовке рейтинга на основании заочного анкетирования традиционно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности, что позволяет провести оценку наиболее демократично.

Так, лидером национального рейтинга за первые два летних месяца стал Сергей Собянин (Москва), на второй позиции – Ильсур Метшин (Казань), замыкает тройку лидеров Руслан Кухарук (Тюмень).

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