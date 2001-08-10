Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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15:01, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине обитают комары, способные переносить малярию

На Сахалине обитают комары, способные переносить малярию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области зарегистрирован вид комаров рода Anopheles, который может заразить человека малярийным плазмодием. Роспотребнадзор отнёс Сахалинскую область к зоне неустойчивого риска передачи инфекции и напомнил о вспышке малярии на севере острова в 1950-х годах, пишет astv.ru.

В России обитают более 100 видов и подвидов комаров. Их делят на эндофильных, которые концентрируются в жилых помещениях и постройках, и экзофильных, предпочитающих нападать на улице. В Сахалинской области основными видами являются Culex (Кулекс) и Anophеles (Анофелес). Последние являются специфическими переносчиками возбудителей малярии человека - малярийных плазмодиев.

- На Сахалине зарегистрирован только один вид An.sinensis, морфологически и экологически очень близок An.hyrcanus в Смирныховском районе. В других округах этот вид комара не встречался, но по литературным данным его находили на Южных Курилах. Местом их выплода являются хорошо прогреваемые и освещаемые солнцем искусственные водоёмы, богатые скоплениями нитчатых водорослей и высшей растительности, без органического загрязнения.

Так, известны случаи вспышки малярии в Александровск-Сахалинском районе в 50-х годах. Для определения маляриологической ситуации в области каждый год проводят теоретический расчёт сезонов эффективной заражаемости комаров и передачи малярии человеку. Опасными для передачи малярии в отдельных районах были следующие годы:

- Южно-Сахалинска - 2000, 2001, 2004, 2008;

- Невельск - 1997, 2001, 2004, 2008, 2011;

- Оха – 1998;

- Курильск - 2001, 2004, 2009;

- Южно - Курильск - 1999, 2000, 2004, 2011.

- По климатическим условиям и видовому составу комаров-переносчиков Сахалинская область относится к зоне неустойчивого риска передачи малярии. Широкого распространения заболевания не ожидается ввиду малочисленности малярийных комаров и их второстепенного значения как переносчика инфекции, - отметили в Роспотребнадзоре.

 

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