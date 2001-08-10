На Сахалине обитают комары, способные переносить малярию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области зарегистрирован вид комаров рода Anopheles, который может заразить человека малярийным плазмодием. Роспотребнадзор отнёс Сахалинскую область к зоне неустойчивого риска передачи инфекции и напомнил о вспышке малярии на севере острова в 1950-х годах, пишет astv.ru.

В России обитают более 100 видов и подвидов комаров. Их делят на эндофильных, которые концентрируются в жилых помещениях и постройках, и экзофильных, предпочитающих нападать на улице. В Сахалинской области основными видами являются Culex (Кулекс) и Anophеles (Анофелес). Последние являются специфическими переносчиками возбудителей малярии человека - малярийных плазмодиев.

- На Сахалине зарегистрирован только один вид An.sinensis, морфологически и экологически очень близок An.hyrcanus в Смирныховском районе. В других округах этот вид комара не встречался, но по литературным данным его находили на Южных Курилах. Местом их выплода являются хорошо прогреваемые и освещаемые солнцем искусственные водоёмы, богатые скоплениями нитчатых водорослей и высшей растительности, без органического загрязнения.

Так, известны случаи вспышки малярии в Александровск-Сахалинском районе в 50-х годах. Для определения маляриологической ситуации в области каждый год проводят теоретический расчёт сезонов эффективной заражаемости комаров и передачи малярии человеку. Опасными для передачи малярии в отдельных районах были следующие годы:

- Южно-Сахалинска - 2000, 2001, 2004, 2008;

- Невельск - 1997, 2001, 2004, 2008, 2011;

- Оха – 1998;

- Курильск - 2001, 2004, 2009;

- Южно - Курильск - 1999, 2000, 2004, 2011.

- По климатическим условиям и видовому составу комаров-переносчиков Сахалинская область относится к зоне неустойчивого риска передачи малярии. Широкого распространения заболевания не ожидается ввиду малочисленности малярийных комаров и их второстепенного значения как переносчика инфекции, - отметили в Роспотребнадзоре.