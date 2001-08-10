На Сахалине роботы выясняли, кто сильнее в борьбе сумо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Июнь в Центре цифрового образования детей “IT-куб” как в Южно-Сахалинске, так и в Тымовское пронёсся стремительно и был насыщен событиями в которых успели поучаствовать более двухсот детей. Традиционно в Южном Кубе начинающие робототехники соревновались в своём любимом виде спорта - робосумо. Иван Анисимов выступил рефери в этом захватывающем шоу. Состоялись как схватки в формате “один на один”, так и командные, рассказали ТИА "Острова" в Центре цифрового образования детей "IT-куб. Южный".
С виду неуклюжие громоздкие роботы без боевого ковша или вилки, которыми поддевают и переворачивают противника, могли в три секунды выгнать соперника из круга.
Владимир Николаевич Атянин помог юным конструкторам новых реальностей и виртуальных объектов оживить популярную карточную фэнтезийную игру “Берсерк”. Игроки могут теперь не просто устраивать сражения карточными отрядами, а видеть живых персонажей-воинов. Игра от этого становится более реалистичной и захватывающей.
На занятиях по системному администрированию у Дмитрия Николаевича Стафёрова ребята освоили азы от устройства персонального компьютера до функционирования сети, программного обеспечения и информационной безопасности.
Юные программисты на языке Python с Константином Андреевичем Милем погрузились в основы программирования и учились парсить сайты и делать телеграмм-ботов.
В Северном Кубе итогом знакомства с шахматами под руководством Марины Владимировны Коваленко стал проект «Верю – не верю», в котором, ребята применили все свои новые знания и навыки для решения шахматных головоломок и наведения порядка в шахматной стране.
По направлению «Программирование роботов» у Влады Николаевны Митрониной в конце обучения каждому инженеру было дано задание запрограммировать роборуку, и, проявив максимум фантазии, сделать рисунки, построить дом и создать 3D-фигуру.
У Артёма Николаевича Ставицкого на программировании в среде Scratch в качестве итогового задания стало выполнение каждым из учеников проекта на тему "Спорт".
На занятиях по программе “Кибергигиена” у Максима Вадимовича Лахтионова итогом прохождения обучения стал коллективный проект по разработке базовых правил безопасности в сети Интернет.
По направлению "Мобильная разработка" под руководством Владислава Евгеньевича Красикова ребята создали приложение “Доставка питьевой воды” в среде разработка MIT App Inventor. С помощью QR-кода жюри скачало приложение и убедилось в его работоспособности.
Итогом занятий в направлении "VR/AR разработка" под руководством Эдуарда Александровича Чупрова стали проекты, выполненные каждым из учеников. Особо выделилась работа будущего пятиклассника Артемия Власюка, который воссоздал сцену из своей любимой игры Minecraft в среде Blender 3D, используя все изученные инструменты. Все критерии были выполнены, за что Артемий получил высокую оценку жюри.
В Центре ведётся запись детей на 2022 2023 учебный год. Юные сахалинцы в возрасте от 7 до 18 лет могут выбрать из шести направлений:
- программирование на Python – с 12 лет;
- VR/AR реальность - с 11 лет;
- мобильная разработка – с 11 лет;
- системное администрирование – с 12 лет;
- программирование роботов – с 7 лет;
- кибергигиена и большие данные – с 11 лет;
- шахматы – с 5 лет.
В этом году открываются два новых направления:
- компьютерная графика – с 13 лет;
- технический английский (стартовый уровень) – с 9 лет.
Обязательно наличие сертификата ПФДО.
Записаться в г. Южно-Сахалинск можно на сайте центра, или позвонить по телефону 8 (4242) 55-61-68 (доб. 505#) и 8 (4242) 55-62-06 (доб. 521#, 517#).
В пгт. Тымовское по адресу: ул. Парковая, 9. Тел.: +7 (914) 641-45-09.
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