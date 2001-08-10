Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июня 2022
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15:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сергей Байдаков встретится с жителями Анивского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению Валерия Лимаренко первый заместитель губернатора посетит муниципальное образование с рабочей поездкой в четверг, 30 июня. В 13.00 часов начнется встреча с жителями. Мероприятие состоится в районном Доме культуры: ул. Калинина, 61. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 12 до 13 часов, в фойе учреждения руководители региональных органов власти и местной администрации проведут прием граждан.

В программе рабочей поездки Сергея Байдакова в Анивский район – посещение объектов строительства, энергетики, ЖКХ, торговли, образования и благоустройства.

Напомним, ранее губернатор Валерий Лимаренко принял решение расширить формат выездов членов регионального правительства в районы Сахалинской области. Начиная с прошлого года, не только губернатор, но и его первый заместитель и председатель регионального правительства регулярно совершают рабочие поездки и встречаются с жителями.

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