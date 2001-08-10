Губернатор Сахалинской области встретился с федеральным министром строительства и ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минстрое России состоялась рабочая встреча главы ведомства Ирека Файзуллина и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Обсуждались вопросы переселения жителей региона из аварийного фонда, развития строительного блока и жилищно-коммунального хозяйства области, а также реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказали ТИА "Острова в региональном правительстве.
С января по июнь 2022 года на территории региона введено в эксплуатацию 105,1 кв. метров жилья, что больше аналогичного периода прошлого года на 70%. Кроме того, Сахалинская область досрочно выполнила обязательства по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 г., и в 2021 году приступила к расселению аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 г. за счет собственных средств.
– Создание комфортных условий проживания людей – одна из ключевых задач. Сейчас важно обеспечить «бесшовный переход» на реализацию новой программы, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий вне зависимости от даты признания жилья аварийным. Особое значение имеет комплексный подход, при котором необходимо учитывать все составляющие. На территории Сахалинской области, например, есть возможность развития не только жилищного строительства, но и туристический потенциал, - отметил глава минстроя России Ирек Файзуллин.
Предложения регионов о применении стоимости одного квадратного метра в квартале, в котором разрабатывается и утверждается региональная программа, а также о возможности ежегодного пересчета размера финансовой поддержки Фонда ЖКХ на реализацию региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» с учетом ее поэтапной реализации в настоящее время прорабатываются с минфином России.
Одной из тем рабочей встречи также стало развитие туристической инфраструктуры и реконструкция инфраструктурных объектов морского порта Корсаков.
- Корсаковский порт - ключ к развитию Сахалинской области. Ежедневно через него проходят тысячи тонн грузов, и эти цифры в связи с растущими темпами строительства в области будут увеличиваться. Сегодня мы также уделяем особое внимание развитию рыбной отрасли. Нам жизненно важна реконструкция гидротехнических сооружений, морских причалов, необходимо строительство инфраструктуры по переработке и хранению рыбы. Серьезное обновление портового комплекса имеет весомое значение для всего Дальневосточного округа. Для нас это новые рабочие места, устойчивое развитие в условиях санкций и экономическая стабильность, - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
На данный момент ведется работа по подготовке проектной документации. К строительству портовой инфраструктуры регион будет готов приступить в 2023 году.
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