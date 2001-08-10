На Камчатке прошла акция "Лучи Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском прошла акция "Лучи Победы", приуроченная к 77-летию со дня первого Парада Победы на Красной площади в Москве, передает ИА "Кам 24".
Акция прошла в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны. В 23:00 в центре города больше 50 мощных прожекторов озарили стелу "Город воинской славы".
"В прошлом году город участвовал в акции впервые. Тогда над стелой засияли порядка 20 прожекторов. По завершении состоится небольшой концерт в честь памятной даты", - рассказали информационному агентству в пресс-службе администрации города.
Акция "Лучи победы" впервые прошла в городе-герое Севастополе в 2020 году. В марте 2021 года Владимир Путин предложил проводить ее ежегодно по всей стране. Акция охватывает не только города-герои, но и города воинской славы и трудовой доблести.
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