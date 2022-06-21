За выезд на выделенную полосу на улице Сахалинской нарушителей ждут штрафы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инициативу по установке дополнительных средств видеофиксации в районе выделенной полосы поддержали в администрации города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Наложение административного штрафа в размере полутора тысяч рублей за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
На сегодняшний день на Сахалинской завершено нанесение разметки от ул. Железнодорожной до ул. Сентябрьской. Ранее была произведена разметка от ул. Ленина до ул. Железнодорожной.
По информации директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергея Боровика, при благоприятных погодных условиях в ближайшие дни дорожники нанесут разметку до моста через Сусую и далее до Холмского шоссе. Ориентировочно работы завершатся до конца месяца
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:39 Сегодня Пенсионерка на Сахалине не поверила мошенникам и спасла свои деньги
11:43 Сегодня В реке на Сахалине найдены скелетированые останки рыбака, личность пытаются установить по вещам погибшего
13:52 Сегодня Сахалинские пограничники спасли рыбаков c тонущей шхуны "Орион"
09:37 Сегодня В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
16:29 16 Июня 17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
16:26 16 Июня Сахалинец пришел делать флюорографию и украл у медика телефон
- 15:03 16 Июня Сахалинский архив покажет уникальные кадры из истории региона
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 15:03 Сегодня Сахалинским детям рассказали о вреде наркотиков
- 12:30 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжают работать мобильные пункты приема заявок на подключение к газу
- 16:04 21 Июня Поронайский школьник победил в конкурсном отборе акции "Поезд памяти-2022"
- 14:30 20 Июня Сочинения сахалинских школьников и студентов озвучат актеры Чехов-центра
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?