За выезд на выделенную полосу на улице Сахалинской нарушителей ждут штрафы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инициативу по установке дополнительных средств видеофиксации в районе выделенной полосы поддержали в администрации города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Наложение административного штрафа в размере полутора тысяч рублей за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств предусмотрено Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

На сегодняшний день на Сахалинской завершено нанесение разметки от ул. Железнодорожной до ул. Сентябрьской. Ранее была произведена разметка от ул. Ленина до ул. Железнодорожной.

По информации директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Сергея Боровика, при благоприятных погодных условиях в ближайшие дни дорожники нанесут разметку до моста через Сусую и далее до Холмского шоссе. Ориентировочно работы завершатся до конца месяца