В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с организацией движения крупногабаритных транспортных средств по маршруту "Корсаков-Южно-Сахалинск-Долинск-Взморье-Арсентьевка-Ильинское-Красногорск-Углегорск-Шахтерск" будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках автодорог: 12 июня с 23 часов до 6 утра 13 июня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИББД УМВД РФ по Сахалинской области.
Корсаков улица Вокзальная - улица Южно-Сахалинская; автодорога "Южно-Сахалинск-Корсаков",
Южно-Сахалинск - проспект Мира, автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" от 0 км - 109 км;
13 июня с 23 часов по 6 утра 14 июня
Автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" с 109 по 120 км, Автодорога "Арсентьевка-Ильинское" 0 - 29 км; Автодорога "Невельск-Томари - аэропорт Шахтерск" с 171-192 км
14 июня с 23 часов по 6 утра 15 июня
Автодорога "Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск" с 192 по 327 км.
Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут с учетом дорожной обстановки.
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