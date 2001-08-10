Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
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В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
14:42, | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог

В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с организацией движения крупногабаритных транспортных средств по маршруту "Корсаков-Южно-Сахалинск-Долинск-Взморье-Арсентьевка-Ильинское-Красногорск-Углегорск-Шахтерск" будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках автодорог: 12  июня с 23 часов до 6 утра 13 июня, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИББД УМВД РФ по Сахалинской области.

Корсаков улица Вокзальная  - улица Южно-Сахалинская; автодорога "Южно-Сахалинск-Корсаков",

Южно-Сахалинск - проспект Мира, автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" от 0 км - 109 км;

13 июня с 23 часов по 6 утра 14 июня

Автодорога "Южно-Сахалинск-Оха" с 109 по 120 км, Автодорога "Арсентьевка-Ильинское" 0 - 29 км; Автодорога  "Невельск-Томари - аэропорт Шахтерск" с 171-192 км

14 июня с 23 часов по 6 утра 15 июня

Автодорога  "Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск" с 192 по 327 км.

Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут с учетом дорожной обстановки.

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