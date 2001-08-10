Поправки в закон о СЗПК представили комиссии Госсовета по инвестициям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Секретарь Госсовета, помощник Президента Игорь Левитин и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провели заседание комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции». На совещании с регионами озвучили обновленные параметры инвестпроектов, которые могут претендовать на подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Поправки в закон о СЗПК представил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- В случае принятия поправок повысится вовлеченность региональных органов власти в работу по запуску инвестиционных проектов. Субъекты РФ смогут подготовить заключения на проекты, предварительно оценив их в контексте местной экономики. Документ станет гарантией беспрепятственной реализации инвестиционного проекта для бизнеса, — заявил Мурат Керефов.
Заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений – это очень ответственный и серьезный шаг со стороны государства, фактически готового на длительный срок зафиксировать для инвестора определенные правила ведения бизнеса и полагающиеся ему преференции.
- Перед принятием такого рода решений необходимо учитывать и позицию региона, его властей, населения. Внесенные изменения позволят нам подавать свои заключения по СЗПК. При положительном, когда проект востребован регионом, его жителями, способен обеспечить мультипликативный эффект в экономике, социальной сфере – соглашение будет заключено, а проект реализован. При отрицательном, когда выгоды региона неочевидны или сомнительны – отклонен. Кроме того, сам факт включения в процесс согласования СЗПК региональных властей позволит нам лучше прогнозировать доходные и расходные части бюджета, своевременно определять потребности в трудовых ресурсах, планировать развитие необходимой инфраструктуры и траты на нее – отметил глава комиссии Госсовета, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Вскоре на рассмотрение Парламента вынесут и другие поправки в закон о СЗПК. Они содержат новые критерии новизны инвестиционных проектов, состав стабилизационных оговорок, форс-мажорные обстоятельства. Пересмотрены и упрощены подходы к возмещению затрат на инфраструктуру. У бизнеса появилась возможность привлекать заёмные средства под проекты СЗПК.
- Многие сложные развилки в рамках данного законопроекта удалось пройти без создания избыточных рисков для бизнеса, например, в части налогового мониторинга, хотя изначально компании негативно воспринимали это обязательство. Понимаем, что некоторые новации в полном объеме сможем оценить не раньше, чем пройдет первый пул заключения соглашений, которые ждут подписания с прошлого года, — отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Обсудили и внедрение нового инвестиционного стандарта. Он призван создать единый маршрут инвестора вне зависимости от региона. Стандарт внедряют 45 субъектов РФ. Уже в этом году его качественно оценят деловые объединения.
- Для всех регионов страны сегодня первоочередной задачей стоит наращивание темпов экономического развития. Поэтому, как никогда ранее, нам важен инвестиционный стандарт - правило, устраняющее проволочки, бюрократические барьеры, дающее максимальную прозрачность в понимании потенциальных инвестиционных площадок. Уверен, что данная работа будет способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах, — подчеркнул Валерий Лимаренко.
На заседании рассмотрели предложения регионов для стабилизации инвестклимата — восемь одобрены. Среди них, в том числе, изменение подхода к дотации по инвестиционному налоговому вычету. Предлагается убрать норму бюджетной обеспеченности. Это позволит экономически развитым регионам также получить дотацию. Помимо этого предложено расширить отбор на субсидию для создания и развития технопарков малого и среднего предпринимательства. Вопросы рассмотрит рабочая группа Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению COVID-19.
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