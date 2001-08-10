Тихоокеанское
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14:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут подать заявку на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ

Южносахалинцы могут подать заявку на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во всех регионах страны идет прием заявок на участие в Международной Премии  #МЫВМЕСТЕ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участниками могут стать авторы социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Это граждане старше 14 лет, организации и учреждения. В том числе: волонтеры, НКО, благотворительные фонды, образовательные, культурно-досуговые учреждения, индивидуальные предприниматели, средний и крупный бизнес, СМИ, блогеры и многие другие.

В рамках Премии предусмотрены следующие номинации:

1. "Помощь людям".

2. "Здоровье нации".

3. "Страна возможностей".

4. "Территория для жизни".

5. "Ответственный бизнес".

6. "Социальный предприниматель".

7. "Медиапроект".

8. "Большая перемена": для проектов участников от 14 –17 лет.

9. "Лидер социальных изменений".

Заявки приманются до 12 июня на официальном портале Премия.мывместе.рф. и на платформе ДОБРО.РФ

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