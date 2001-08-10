Южносахалинцы могут подать заявку на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во всех регионах страны идет прием заявок на участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участниками могут стать авторы социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Это граждане старше 14 лет, организации и учреждения. В том числе: волонтеры, НКО, благотворительные фонды, образовательные, культурно-досуговые учреждения, индивидуальные предприниматели, средний и крупный бизнес, СМИ, блогеры и многие другие.
В рамках Премии предусмотрены следующие номинации:
1. "Помощь людям".
2. "Здоровье нации".
3. "Страна возможностей".
4. "Территория для жизни".
5. "Ответственный бизнес".
6. "Социальный предприниматель".
7. "Медиапроект".
8. "Большая перемена": для проектов участников от 14 –17 лет.
9. "Лидер социальных изменений".
Заявки приманются до 12 июня на официальном портале Премия.мывместе.рф. и на платформе ДОБРО.РФ .
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