В Успенском заменят 200 электроопор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Успенское Анивского района до конца года проведут масштабную реконструкцию линии электропередачи. По информации "Сахалинэнерго", там заменят более 200 опор, сообщает astv.ru.

Обновлением ЛЭП протяженностью 13 км занимаются сотрудники "Распределительных сетей" - филиала "Сахалинэнерго". Кроме опор они заменят сталеалюминевый провод на самонесущий изолированный. Он будет устойчив к ветровым нагрузкам и гололёду.

Такие работы повысят надёжность электроснабжения жителей села и местных сельхозпредприятий. Кроме того, пропускная способность ЛЭП увеличится, поэтому к ней можно будет подключить новые объекты, в том числе окрестные "дальневосточные гектары".