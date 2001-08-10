На Сахалине приступили к восстановлению поврежденных участков дороги Шахтерск – Бошняково
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Комиссия завершила обследование автодороги и признала два участка аварийными. Это первый этап, необходимый для начала работ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Провал образовался на 200-метровом участке на 40-м километре дороги в результате разрушения земляного полотна, спровоцированного развитием оползневого процесса. А на 120-метровом участке трассы на 49-м километре проезжая часть сужена до одной полосы из-за разрушения откоса земляного полотна.
- Работы проведут сотрудники Углегорского ДРСУ. Поскольку объем предстоит достаточно большой, ориентировочный срок для восстановления полтора месяца. На этот период на аварийных участках дороги будет обеспечен ограниченный режим движения с соблюдением мер безопасности. Школьный и маршрутный автобусы будут двигаться в сопровождении экипажа ДПС, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.
Отметим, на ряде участков дороги Шахтерск – Бошняково, которые требуют внимания, но пострадали не так сильно и не признаны аварийными, к восстановлению приступили ранее.
Напомним, накануне председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик поручил оперативно восстановить поврежденные участки дорог в Углегорском и Смирныховском районах. В последнем ряд участков дорог пострадал в результате прошедших дождей и таяния снега. Работы полностью завершены на автодороге Победино – Первомайск, которую подтопило из-за разлива реки Поронай 18 мая. Сняты ограничения и на автодороге Победино – Топольное. Движение на автодороге Смирных – Пильво планируют восстановить 25 мая.
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