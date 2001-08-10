12:20, | Новости общества Сахалина и Курил
Медведь оставил следы на улицах Охи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лесничие проверяют факт выхода медведя на улицы Охи. Очевидцы заметили следы крупного хищника около местной автозаправки ранним утром 24 мая, сообщает astv.ru.
Заместитель руководителя областного агентства лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев рассказал, что в настоящее время лесничие проводят обследование территории, опрашивают местных жителей.
Между тем в охинских мессенджерах появилась информация, что медведь якобы напал на женщину. Однако этот факт не нашёл подтверждения.
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