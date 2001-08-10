В Сахалинской области усилены меры по предупреждению возникновения лесных пожаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с наступлением пожароопасного сезона. Вопрос обсудили в ходе рабочего совещания в правительстве региона, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

– Устанавливается теплая погода, люди все чаще выезжают на природу, а значит повышается риск возникновения лесных пожаров. В связи с этим поручаю руководителю агентства лесного и охотничьего хозяйства обратить особое внимание на оперативное реагирование. Необходимо стремиться к тому, чтобы тушить возгорания в первые сутки, – отметил Валерий Лимаренко.

С начала сезона на землях лесного фонда в регионе было зарегистрировано 6 лесных пожаров. Возгорания произошли на территории Макаровского, Долинского и Курильского районов. Площадь, пройденная огнем, составила более 9 гектаров. Еще 2 лесных пожара произошли на ведомственных землях Минобороны России.

– По предварительным данным один пожар возник по причине перехода с полосы отвода железной дороги, один - от линии электропередач, 4 - в результате неосторожного обращения граждан с огнем. Все лесные пожары были ликвидированы лесопожарными подразделениями в течение первых суток, – прокомментировал руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Владимир Корнев.

Напомним, в этом году подготовительные мероприятия к пожароопасному сезону провели раньше обычных сроков по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Мониторинг лесопожарной обстановки в этом году, как и раньше, будет космическим, наземным и авиационным. Утверждены пять маршрутов авиационного патрулирования общей протяжённостью 2434 км и 53 маршрута наземного патрулирования – 5157 км.

Космический мониторинг лесопожарной обстановки в круглосуточном режиме проводят работники региональной диспетчерской службы Сахалинской авиабазы. Применяется информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства. На земле ситуацию контролируют сотрудники лесничеств и лесопожарных формирований.

Патрулировать леса с воздуха в этом году будет четыре воздушных судна. Контракты на осуществление лесоавиационных работ в 2022 году заключены на 450 летных часов. Это на 50 часов больше, чем в 2021 году.

Численность лесных пожарных увеличена на 29 человек, группировка парашютно-десантной пожарной службы Сахалинской авиабазы – на 9 человек. Сегодня в личный состав лесопожарных формирований входят 184 человека.

Оснащение специализированных областных автономных учреждений составляет 185 единиц лесопожарной техники. В рамках национального проекта «Экология» планируется докупить ещё грузовую машину и три прицепных модуля с водоподающим оборудованием.

Вместе с тем в этом году в регионе проведут большую работу по лесовосстановлению. Мероприятия должны охватить почти 3 тысячи 200 гектаров. В южной части Сахалина работы уже ведутся, в северных районах приступят, как только потеплеет.