На Сахалине стартовали учебные военно-полевые сборы допризывной молодёжи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовали учебные военно-полевые сборы учащихся старших классов общеобразовательных школ островного региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В течение нескольких дней старшеклассники под руководством опытных офицеров и сержантов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) будут изучать общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, основы тактической, медицинской и строевой подготовки, безопасности военной службы, правил обращения со стрелковым оружием и способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности.

В ходе военно-полевых сборов ребята узнают об условиях военной службы и быта мотострелков, ознакомятся с учебно-материальной базой, военной и специальной техникой, стоящей на вооружении мотострелковых соединений армейского корпуса ВВО.

Кроме того, на войсковых стрельбищах армейского корпуса ВВО военнослужащие обучат будущих новобранцев стрельбе из автомата АК-74, метанию учебных осколочных гранат РГД-5 и скрытому передвижению в условиях сложной пересечённой местности.

Военно-полевые сборы допризывной молодежи позволяют в будущем, при поступлении новобранцев на военную службу быстрее адаптироваться в воинских коллективах и получить первые профессиональные навыки по военно-учётным специальностям.