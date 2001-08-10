На Сахалине стартовали учебные военно-полевые сборы допризывной молодёжи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине стартовали учебные военно-полевые сборы учащихся старших классов общеобразовательных школ островного региона, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В течение нескольких дней старшеклассники под руководством опытных офицеров и сержантов армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) будут изучать общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, основы тактической, медицинской и строевой подготовки, безопасности военной службы, правил обращения со стрелковым оружием и способам защиты от радиационной, химической и биологической опасности.
В ходе военно-полевых сборов ребята узнают об условиях военной службы и быта мотострелков, ознакомятся с учебно-материальной базой, военной и специальной техникой, стоящей на вооружении мотострелковых соединений армейского корпуса ВВО.
Кроме того, на войсковых стрельбищах армейского корпуса ВВО военнослужащие обучат будущих новобранцев стрельбе из автомата АК-74, метанию учебных осколочных гранат РГД-5 и скрытому передвижению в условиях сложной пересечённой местности.
Военно-полевые сборы допризывной молодежи позволяют в будущем, при поступлении новобранцев на военную службу быстрее адаптироваться в воинских коллективах и получить первые профессиональные навыки по военно-учётным специальностям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:39 Сегодня Более четырех миллионов рублей отдала 72-летняя сахалинка мошенникам
08:51 Сегодня "Аэрофлот" снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока
09:20 Сегодня На Сахалине стартовали чемпионат и первенство области по мотоциклетному спорту
10:36 Сегодня Ночь в музее пройдет в Южно-Сахалинске 21 мая
- 11:29 11 Мая Сахалинка выпала из автомобиля, водителя - накажут
15:02 12 Мая Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
09:14 11 Мая На Сахалин прилетает Хироко Иноуэ - звезда органного искусства из Японии
12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?