Жителей Южно-Сахалинска зовут на семинар по самозанятости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска приглашают на семинар "Самозанятость как форма занятости". Мероприятие, которое проводится в рамках Недели предпринимательства, состоится 17 мая с 10.00 до 12.00 в зале заседаний администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, 4 этаж, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы" при участии Сахалинской региональной общественной организации "Палата налоговых консультантов" деловой клуб "Налоговый консультант", Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", МКК "Сахалинский фонд развития предпринимательства", Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области и отделение одного из банков.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Специальный налоговый режим для самозанятых. Плюсы и минусы. Порядок регистрации и постановки на налоговый учет;

2. Правовые аспекты договорной деятельности самозанятых граждан;

3. Совмещение работы по трудовому договору и самозанятости;

4. Меры государственной поддержки самозанятых граждан;

5. Меры муниципальной поддержки самозанятых граждан;

6. Возможности, предоставляемые банками самозанятым гражданам.

Семинар бесплатный. Заявки на участие принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 300-594 (доб.1-5).