К Сахалинской области приближается циклон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По сообщению Сахалинского управления Росгидромета, днем 14 мая 2022 года на территории Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского и в городе Южно-Сахалинск прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь.
Ночью 15 мая на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Смирныховского районов, прогнозируются сильные, местами очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления.
Также 15-16 мая на реках Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, выход воды на пойму, затопление сельхоз угодий, отдельных хозяйственных объектов.
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