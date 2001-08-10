Тихоокеанское
информационное агентство
14 Мая 2022
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16:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

К Сахалинской области приближается циклон

К Сахалинской области приближается циклон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сообщению Сахалинского управления Росгидромета, днем 14 мая 2022 года на территории Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского и в городе Южно-Сахалинск прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь.

Ночью 15 мая на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Смирныховского районов, прогнозируются сильные, местами очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления.

Также 15-16 мая на реках Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, выход воды на пойму, затопление сельхоз угодий, отдельных хозяйственных объектов.

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