Тихоокеанское
информационное агентство
13 Мая 2022
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09:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Палы добрались до Смирных

Палы добрались до Смирных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Палы сухой травы продолжают одолевать населённые пункты на Сахалине. Вечером 11 мая растительность загорелась в посёлке Смирных. Пламя уничтожило 800 квадратных метров, пишет astv.ru, ссылаясь на региональное управление МЧС России.

Сообщение о возгорании в районе улицы 3-й микрорайон поступило в 16:51. Пожарный расчёт прибыл на место через три минуты.

Пожарным удалось локализовать пожар за три минуты. Ещё через 13 минут его полностью ликвидировали. В работе задействовали четыре человека и одну единицу техники противопожарной службы по Сахалинской области. Люди не пострадали.

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