Памятник сотрудникам органов безопасности, погибшим за Отечество, открыли на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня на территории УФСБ России по Сахалинской области прошла торжественная церемония открытия памятника сотрудникам органов безопасности, погибшим за Отечество. Мемориал был воздвигнут по инициативе руководства территориального органа безопасности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.
Мероприятие приурочено к 75-летию со дня образования управления ФСБ России по Сахалинской области и особо значимо в преддверии празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
– В интенсивно меняющейся обстановке сотрудники органов безопасности противостоят самым жестким вызовам времени, ставя заслон терроризму и экстремизму, внешним и внутренним угрозам. Выполнение задач, стоящих перед органами безопасности, имеет большое значение как для стабильности государства, так и для безопасности каждого его гражданина и нередко сопряжено с риском для жизни. Именно для увековечивания памяти о сотрудниках органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга, мы открываем наш памятник, – выступил начальник управления ФСБ России по Сахалинской области Андрей Потоцкий.
– Мы верим, что ушедшие живы, пока о них помнят. Они навсегда в наших сердцах. В эти минуты хочется вспомнить нашего земляка Героя России Сергея Ромашина, настоящего офицера ФСБ и замечательного человека, любившего свою Родину, проявившего стойкость и мужество во время боёв за г. Грозный в 1996 г. Вечная память всем кто отдал свои жизни ради защиты нашей страны, – дополнил председатель сахалинской ветеранской организации органов государственной безопасности Александр Иванча.
В торжественной обстановке почётные гости, ветераны и военнослужащие возложили цветы к подножию памятника и почтили память сотрудников органов безопасности, погибших за Отечество, минутой молчания.
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