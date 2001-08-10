На Сахалине работнику сельхозпредприятия предоставили выплату на приобретение жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Алексей Толстов трудится в компании "Грин Агро-Сахалин". В администрации он получил свидетельство о предоставлении социальной выплаты на покупку или строительство жилья. Документ вручили торжественно – исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Андрей Речкин и мэр Анивского городского округа Светлана Швец, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Выплата предоставлена в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", в ряду целей которой - сохранение доли сельского населения. При этом государственная поддержка предоставляется гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым специалистам, работающим в агропромышленном комплексе и социальной сфере на селе.
- В текущем году планирую приобрести жильё на вторичном рынке в селе Троицкое. Конечно, хотелось бы свой дом, но это если получится. Выплата очень кстати и поможет, - рассказал Алексей Толстов.
Cоциальная выплата предоставляется за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов, которые в совокупности составляют 70% расчётной стоимости строительства (приобретения) жилья, собственные средства граждан должны составлять не менее 30%.
У семьи из двух человек есть возможность получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья площадью не менее 42 кв. метра, у семьи из трёх человек – на квартиру площадью не менее 54 кв. метра. Те, кто ещё не обзавёлся семьёй, получат средства государственной поддержки на жилье площадью не менее 33 кв. метра.
– Несмотря на бюджетные трудности, администрация Анивского городского округа продолжает работать над тем, чтобы люди получили сертификаты и улучшали жилищные условия. По мере укрепления финансовой стабильности будем продолжать вручать свидетельства о предоставлении социальных выплат, – рассказала мэр округа Светлана Швец.
С 2020 года в Анивском районе счастливыми получателями социальных выплат стали 11 участников программы.
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