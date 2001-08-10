В Южно-Сахалинске восстанавливают асфальтобетонное покрытие на колодцах по улице Горького

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке ул. Горького от ул. Емельянова до ул. Пуркаева производятся работы по регулированию высотного положения люков на проезжей части. Сегодня дорожники приступили к восстановлению асфальтобетонного покрытия по периметру смотровых колодцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В течение дня ремонтной бригаде предстоит заасфальтировать четыре колодца по восточной стороне улицы, а также подготовить пять люков с западной стороны к будущему асфальтированию.

Чтобы не устанавливать заграждающие конструкции на пути движения транспорта, люки накрывают металлическими листами. Однако горожане, проживающие в данном районе, пожаловались на громкий звук, который возникает при соприкосновении листа с колесами, проезжающих автомобилей. Учитывая обращения горожан, принято решение укладывать под металлические листы резину. Эта мера позволит минимизировать шум.

Полностью закончить работы планируется до четверга, 28 апреля. Такой временной промежуток необходим, чтобы бетонная смесь на самих колодцах набрала достаточную прочность для производства работ по асфальтированию.