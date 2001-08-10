Валерий Лимаренко встретится с жителями Березняков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор посетит планировочный район Южно-Сахалинска с рабочей поездкой во вторник, 26 апреля. В 15:00 состоится встреча главы региона с жителями. Место проведения – МБУ Дом Культуры «Родник», ул. Крайняя, 8А. Приглашаются все желающие, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Перед этим, с 14 до 15 часов, там же руководители региональных органов исполнительной власти и сотрудники местной администрации проведут личный прием граждан.

В программе рабочей поездки Валерия Лимаренко в Березняки также – контроль за ходом газификации индивидуальных жилых домов и реконструкции дорожного полотна центральной автодороги, осмотр капитального ремонта школы.